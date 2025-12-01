Lagermedarbetare sökes för extrajobb i Jönköping/ Stigamo Norra
2025-12-01
Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerjobb och truckkörning? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är verksamma inom tredjepartslogistik och förvärvar idag automationsanläggningen för känd onlinebutik som är ledande inom exklusivt barnmode. Till deras verksamhet söker vi nu en lagermedarbetare för extrajobb med start i december/januari
Arbetsuppgifterna är varierande och består av bland annat plock och pack i automatiserat system samt en del truckkörning kan förekomma. Det är inget krav på truckkort men det är meriterande om du har truckkort A+B.
Tjänsten är ett extrajobb med omgående start i december och i januari. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, 07:00-16:00 alternativt 08-17-.Tjänsten inleds med introduktion hos kund där man arbetar två dagar i följd, onsdag samt torsdag. Krav för tjänsten är att du är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent och kan arbeta 2 pass i veckan, vi ser även gärna att du har god tillgänglighet under sommaren.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar hos vår kund i Stigamo.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent. Som person är du stresstålig, noggrann och har ett stort driv. Du tycker om att arbeta i högt tempo, samt att du är kvalitetsmedveten och målmedveten. Har du erfarenhet från lager- och logistikbranschen är detta meriterande. Det är meriterande om du har truckkort A+B.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
