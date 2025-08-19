Lagermedarbetare sökes för extrajobb i Habo!
2025-08-19
Är du en positiv, engagerad och arbetsvillig person? Letar du efter ett extrajobb och är du intresserad av att jobba på lager? Då har vi tjänsten för dig!
Till vår kund i Habo söker vi nu lagermedarbetare som är intresserade av att arbeta extra. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av plock och pack. Truckkörning kan förekomma, varpå det är meriterande med truckkort.
Arbetstiderna är förlagda under dagtid, måndag-fredag mellan 08:00-17:00, Du har möjlighet att påverka dagarna du vill arbeta, då du själv lägger in din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera arbetet med studier eller annan huvudsaklig syssla. Vi ser att du som söker kan kan arbeta minst två pass i veckan under terminerna och upp till heltid under lov och sommar.
Uppdraget kommer stata augusti/september. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och blir uthyrd till vår kund i Habo.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som studerar eller har en annan huvudsaklig syssla på minst 50 procent. Ett krav för tjänsten är att du har möjlighet att arbeta minst två dagar i veckan, men det finns även möjlighet till att arbeta upp mot heltid. Vidare krav för tjänsten är svenska i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av lagerjobb ses som meriterande för tjänsten. Även truckkort, A2 och B3 är meriterande.
Vi ser gärna att du är en person som uppskattar en fartfylld arbetsmiljö där du får ta mycket eget ansvar. Du strävar efter enkelhet och vill vara effektiv, samtidigt som du är noggrann och förstår vikten av att göra saker rätt. Vidare har du god fysik och är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Låter detta intressant? Sök då tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
