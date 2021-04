Lagermedarbetare, Skultuna Lagerhotell AB - Addilon Professionals AB - Lagerjobb i Västerås

2021-04-15Vill du vara med att utveckla vårt lagerhotell? Brinner du för logistik och utveckling? Då är detta en tjänst för dig! Vårt lager rymmer 5000 pallplatser och du har en Verksamhetsansvarig till din hjälp.

Dina huvudsakliga ansvarområden är:inventering, leveranser, materialöversikterförbättringsarbete av lagrets alla delar och processervid behov hantera inkommande och utgående ordrar

Vi söker dig som har/är:minst 3 års erfarenhet inom lagerverksamhetgiltigt truckkort (A och B)god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på teknisk svenska och engelskagoda IT-kunskaper och behärskar Office-paketet samt lagersystemB-körkorPersonlighet

För att lyckas i rollen ser vi att du är:noggrann i allt du tar dig andrivande och självgående samt motiveras av uppsatta mål och nyckeltalengagerad i allt du tar dig och med inställningen alltid "walk the extra mile"serviceinriktad och med inställningen att skapa hög kundtillfredsställelse

Om AddilonRekrytering av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Mälardalen, Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.

Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-06