Lagermedarbetare på heltid till kund i Örebro
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-12-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vår kund, en global aktör inom life science och teknikindustrin, söker dig som vill arbeta heltid på lager. Är du en stabil och ansvarstagande person som trivs i en praktisk roll med högt tempo? Då kan det här vara tjänsten för dig! Sök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
I rollen som lagermedarbetare ansvarar du för att effektivt hantera alla inkommande varor till lagret. Du säkerställer att leveranser tas emot, kontrolleras och placeras korrekt, vilket är avgörande för en smidig logistik och en välfungerande verksamhet. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor.
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag kl. 07:00 - 15:45
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du är den första kontakten med varorna som anländer till lagret, från mottagande till korrekt placering, för att upprätthålla ett effektivt varuflöde och bidra till en optimerad lagermiljö.
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande förståelse för lagerprocesser
• Har truckkort (A1-4 och B1-4), det ska tydligt framgå i ditt CV
• Har körkort B och tillgång till egen bil
• Har god fysisk förmåga att hantera tunga lyft
• Kan flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Arbetat i en liknande roll under den senaste tiden
• ADR 1.3-utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658120