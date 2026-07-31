Lagermedarbetare på heltid till Kista
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-31
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, Solna
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Nu söker vi en erfaren lagermedarbetare som vill jobba hos vår kund i Kista! Är du en lagspelare med öga för detaljer och stort fokus på kvalité? Då kan det vara dig vi söker!
Om tjänsten Dina arbetsuppgifter i rollen kommer bland annat bestå av följande:
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Hantera utleveranser och förbereda material för produktion och kunden
Utföra plock, pack och intern materialförflyttning
Genomföra inventeringar och säkerställa korrekt lagersaldo
Rapportera avvikelser och arbeta med förbättringar i flödet
Säkerställa att arbetsplatsen är organiserad och följer säkerhetsrutiner
Om dig I rollen hanterar du produkter med mycket högt värde, vilket ställer stora krav på noggrannhet, kvalitetstänk och ansvarstagande. Du förstår vikten av att varje leverans hanteras korrekt och att verksamheten kan lita på att material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Du kommer att jobba på ett mindre lager där du arbetar nära dina kollegor, vilket innebär att det är viktigt med en god samarbetsförmåga. På lagret hjälps alla åt, och du bör vara flexibel och kunna hjälpa till på andra avdelningar vid behov.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad och trygg i att hantera utmaningar i det dagliga arbetet
Effektiv och strukturerad i ditt arbetssätt
Resultatinriktad med fokus på att leverera enligt uppsatta mål
En lagspelare som bidrar positivt till gruppen och förstår vikten av samarbete mellan olika funktioner
Krav för tjänsten - Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot logistik, industri, teknik eller fordon - Truckkort A1-4, B1-4 - Goda kunskaper i svenska - Grundläggande kunskaper i IT och digitala arbetsflöden, inklusive skanning, registrering och avvikelsehantering
Erfarenhet av att arbeta i WMS‐system eller affärssystem (t.ex. SAP‐miljöer) är meriterande.
Övrigt Arbetstiderna är måndag-fredag, 08:00-17:00. Uppdraget är på heltid med start i slutet av augusti.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294578-2125625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
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121 63 JOHANNESHOV Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10017309