Lagermedarbetare på heltid till Kappahls lager i Arendal
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2026-07-24
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Är du en lagermedarbetare som trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta praktiskt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en engagerad lagermedarbetare till Kappahls lager i Arendal med start vecka 36. I denna roll arbetar du operativt i lagret och är en viktig del av det dagliga flödet.
Tjänsten är på heltid med en initial anställning på 6 månader, med möjligheter till förlängning. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt och samarbete är viktigt.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Bidra till struktur och effektivitet i det dagliga arbetet
DETTA SÖKER VI
Är snabblärd och ansvarstagande
Är noggrann och effektiv
Har god samarbetsförmåga
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet av lagararbete och truckkort är meriterande.Övrig information
Start från vecka 41
Omfattning: Heltid
Placering: Arendal, Göteborg
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Arendalsvägen 4 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
10011361