Lagermedarbetare på heltid till Kappahls lager i Arendal

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg
2026-07-24


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Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Är du en lagermedarbetare som trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta praktiskt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!

Vi söker nu en engagerad lagermedarbetare till Kappahls lager i Arendal med start vecka 36. I denna roll arbetar du operativt i lagret och är en viktig del av det dagliga flödet.
Tjänsten är på heltid med en initial anställning på 6 månader, med möjligheter till förlängning. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt och samarbete är viktigt.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Bidra till struktur och effektivitet i det dagliga arbetet

DETTA SÖKER VI
Är snabblärd och ansvarstagande
Är noggrann och effektiv
Har god samarbetsförmåga
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Erfarenhet av lagararbete och truckkort är meriterande.

Övrig information
Start från vecka 41
Omfattning: Heltid
Placering: Arendal, Göteborg

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Arendalsvägen 4 (visa karta)
418 78  GÖTEBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Agnes Sterner
goteborg.bluecollar@studentconsulting.com

Jobbnummer
10011361

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