Lagermedarbetare på heltid till Arlandastad
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-12-19
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Har du jobbat inom lager och logistik tidigare och trivs i rollen? Vi söker dig som vet vad som krävs för att hålla ordning, tempo och kvalitet i lagermiljö och som trivs bäst när det händer mycket på jobbet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan vara:
• Orderplock och pack
• Godsmottagning
• Inventering och registrering i affärssystem.
• Truckkörning
Vi tror att du:
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Är noggrann, självgående och trivs i ett högt tempo
• Har god fysik och en positiv inställning till fysiskt arbete
• Trivs både med eget ansvar och med att samarbeta i teamOm tjänsten
Plats: Arlandastad
Arbetstider: Dagtid med viss möjlighet till flextid
Omfattning: Heltid, omgående start och tillsvidare
Anställning: Via oss som konsult första sex månaderna med målsättning att bli övertagen av vår kund efter det, vi har kollektivavtal.
Förmåner: FriskvårdsbidragProfil
Du kommer att trivas i den här rollen om du gillar ordning, struktur och precision. Vi söker dig som är strukturerad, ansvarsfull och ser till att arbetet blir gjort. Du tar egna initiativ, stöttar dina kollegor och bidrar till en positiv laganda där alla drar åt samma håll.
Arbetet innebär stundtals tunga lyft och en del praktiskt monotona arbetsuppgifter, så vi ser gärna att du har god fysik och trivs med ett aktivt jobb. Har du tidigare erfarenhet från lager eller logistik är det ett stort plus - men viktigast är din vilja att göra ett bra jobb och leverera kvalitet i det du gör.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta heltid, måndag-fredag
• Truckkörkort A1-A4, B1
• Körkort B
• God system- och datavana
Det är meriterande om du:
• Har tidigare arbetat inom lager, logistik eller liknande verksamhet
• Har en ambition att jobba och utvecklas inom lager och logistik på lång sikt
• Är praktiskt lagd
• Kan starta omgående eller med kort varsel
Tveka inte utan skicka in din ansökan till oss redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9656013