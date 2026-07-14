Lagermedarbetare på heltid sökes till välkänd kund i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med ett aktivt arbete och vill vara en viktig del av logistiken? Nu söker vi engagerade lagerarbetare till ett heltidsuppdrag. Arbetet sker i en modern lagerverksamhet där samarbete, kvalitet och effektivitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter som bidrar till ett smidigt varuflöde. Rollen är bred och innehåller både lagerarbete och truckkörning.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Plockning och packning av kundorder.
In- och utleveranser av varor.
Lastning och lossning.
Påfyllning och placering av gods i lagret.
Truckkörning vid behov.
Inventering och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter.
Arbete mot uppsatta mål gällande kvalitet och produktivitet.
Arbetet är förlagt till måndag–fredag kl. 07.00–16.00.
Du blir anställd av StudentConsulting som konsult och arbetar ute hos vår kund i Helsingborg.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har truckkort A+B.
Har erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter.
Har god fysik och trivs med ett praktiskt arbete.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har en positiv inställning och vill bidra till en god arbetsmiljö.
Har 2 referenser
Har du tidigare erfarenhet av truckkörning eller skjutstativtruck är det meriterande, men det viktigaste är att du är engagerad, arbetsvillig och vill utvecklas inom lager och logistik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10002882