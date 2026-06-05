Lagermedarbetare på heltid sökes till ICA-lagret i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du starta hösten med en ny utmaning? Trivs du i att arbeta i högt tempo och att vara fysiskt aktiv? Då har vi nästa lagerjobbet för dig!
Arbetet som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Helsingborg kommer i huvudsak innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig om vad som ska plockas.
Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner. Du bör därför kunna arbeta i en kall miljö.
Arbetstider och schema: ICAs lagerverksamhet pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, vilket innebär att ditt schema kan variera mellan dagtid, kvällsarbete och nattarbete. Arbetet kan även inkludera helgarbete. Eftersom tjänsten är på heltid förväntas du vara tillgänglig för att bokas ut baserat på ICAs behov.
Detta är ett konsultuppdrag på visstid i 6 månader med chans till förlängning, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund ICA.
DETTA SÖKER VI
Truckkort A1-4 (TLP2 eller TLP10) – detta är meriterande och ett krav vid eventuell anställning.
God fysik.
Godkänt belastningsregister.
Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
Meriterande om du har B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen på Långeberga.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt även om du på dina raster gärna umgås tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete. Eftersom behovet sträcker upp till 6 månader behöver du vara tillgänglig för heltidsarbete under hela perioden.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen. ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser, och alla arbetsplatser ska vara nyktra och fria från droger, vilket innebär att slumpvisa alkohol- och drogtester kan förekomma.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi gör intervjuer och urval löpande.
Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig genomföra två tester som du får tillgång till när du registrerar din ansökan. Testerna är ICA språktest och Arbetsrelaterat beteende (ADEPT-15). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Amanda Strandh amanda.strandh@studentconsulting.com Jobbnummer
9950843