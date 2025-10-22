Lagermedarbetare På Heltid - Elis - Fristad
2025-10-22
Om tjänsten Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare och mattreparatör hos Elis jobbar du i ett mindre arbetslag som tillsammans utför reparationer på entrémattor som skall återgå till produktionen. I produktionen i Fristad hanteras i huvudsak entrémattor & moppar.
Arbetsuppgifterna inkluderar hela kedjan från kartläggning, markering, skärning, och pressning av mattorna. Tillsammans med dina kollegor kommer du under ett arbetspass rotera mellan de olika delarna av processen.
Arbetstider: 2 Skift.
Vecka 1 - måndag - torsdag kl. 05:30 - 14:15, Fredag kl. 05:30 - 16:00
Vecka 2 - måndag - torsdag kl. 14:15 - 23:00
Anställningsform: Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader som sedan övergår i en tillsvidareanställning.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse.
Adress till arbetsplats: Expressvägen 8, 513 32 Fristad
Om företagetElis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. De skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuds deras produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är de 1600 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och de har 25 anläggningar spridda över landet.
Som ledande företag inom cirkulära tjänster på jobbet erbjuder de textil som tjänst. Med Elis säkerställer du som kund optimal hygien, säkerhet och omsorg - och blir samtidigt del i den cirkulära omställningen. Deras textil- och hygienlösningar hjälper deras kunder ägna sig åt det som är viktigast, deras kärnverksamhet. Och samtidigt minska deras klimatpåverkan. Vägen framåt går i cirklar.
Krav och egenskaperKrav God svenska i tal, skrift och läsförståelse
Fysiskt god form
18 år gammal
Meriterande B-körkort & tillgång till bil
Egenskaper
Som Lagermedarbetare ocn mattreparatör hos Elis är det viktigt att man är självgående och känner ett ansvar för processen från början till slut. Även om du kommer jobba nära dina kollegor så kommer du självständigt utföra din del av reparationerna. För att lyckas i rollen så bör du vara noggrann för att upptäcka och återställa mattorna till ett skick där det kan återanvändas i Elis verksamhet ute hos kunderna.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
LönLön: Enligt kollektivavtal med tillhörande OB ersättning, Elis är kopplade till IF Metall
RekryteringsprocessenMarketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Elis själva över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
Enkelt uttryckt: Beyond recruitment.
Hemsida: www.marketpeople.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559420-3167) Arbetsplats
Marketpeople Kontakt
Henrik Korén henrik@marketpeople.se
9568681