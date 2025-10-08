Lagermedarbetare på deltid till sammansvetsat team
Letar du efter ett extrajobb där du får arbeta praktiskt? Nu söker vi dig som vill arbeta med pack och sortering på lager - två dagar i veckan. Låter det som något för dig? Sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av ett litet team om totalt tre personer som har arbetat länge tillsammans och har en välfungerande samarbetskultur. Här hjälper man varandra och ställer upp där det behövs. Det är en självklarhet att man fikar tillsammans och bidrar till en positiv stämning.
Du kommer att få en praktisk introduktion genom att gå bredvid erfaren personal. Arbetet är enkelt att komma in i - men kräver fokus, noggrannhet och ett ansvarstagande arbetssätt.
Det här är ett konsultuppdrag via Academic Work där du blir anställd av oss och arbetar ute hos vår kund. Behovet är inledningsvis på deltid (2 dagar/vecka).
Du erbjuds
• Arbete i ett mindre sammansvetsat team
• Flexibelt & givande extra arbete vid sidan av studierna
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika moment på lagret, både självständigt och tillsammans med andra. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Plock och pack (med papper och penna)
• Hantering av returer
• Sortering och städ
• Containerlossning (lägga på pall och köra undan)
Du kommer främst att arbeta med packning, medan ordinarie personal fokuserar på plock. Det är ett fysiskt arbete som kräver struktur och noggrannhet, då du hanterar plagg med högt värde.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning med minst 1,5 år kvar
• Har möjlighet att arbeta två dagar i veckan
• Kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta fysiskt
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Tar egna initiativ och är självgående i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort (främst mindre truckar används)
• Studerar en relevant utbildning inom logistik eller likställt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
