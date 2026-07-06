Lagermedarbetare på deltid till företag i Kumla!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Kumla Visa alla lagerjobb i Kumla
2026-07-06
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Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs med lagerarbete? Har du dessutom erfarenhet av att köra truck samt söker ett arbete vid sidan av studier får du inte missa denna möjlighet. Låter detta som något för dig? Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vår kund är ett etablerat butiksinredningsföretag baserat i Kumla som specialiserar sig på att skapa innovativa och funktionella inredningslösningar för butiker och restauranger. De erbjuder en helhetslösning från konceptutveckling och design till produktion och installation av inredning.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att plocka och packa artiklar utefter en plocklista som sedan förbereds för leverans till företagets slutkunder inom regionen. Vissa produkter plockas för hand medan andra hanteras med truck, vilket gör det mycket viktigt att du har erfarenhet av truckkörning. För att lyckas i arbetet är noggrannhet och flexibilitet av största vikt. Som lagermedarbetare kommer dina insatser verkligen göra skillnad!
Du erbjuds
Ett flexibelt deltidsjobb vid sidan av dina studier
Att utveckla dina kompetenser vad gäller lagerarbete
En dedikerad konsultchef och karriärpartner från Academic Work
Vi söker dig som
Är studerande på eftergymnasial nivå på minst 50%
Behärskar svenska flytande i tal då det används i det dagliga arbetet
Har truckkörkort och erfarenhet av att köra truck
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet inom liknande roll
Lång erfarenhet av att köra truck, främst skjutstativtruck
Kunskap kan erhållas genom utbildning och erfarenhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Stresstolerant
Ordningsam
AnsvarstagandeÖvrig information
Arbetstider på dagtid
Du kommer arbeta på plats i Kumla så du ska kunna ta dig till arbetsplatsen på ett smidigt sätt, önskvärt med egen bil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5OK95X". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9993578