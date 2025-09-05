Lagermedarbetare på deltid sökes i Helsingborg!
2025-09-05
Studerar du och letar efter ett fartfyllt extrajobb. Vill du bli en del av ett engagerat team och knyta värdefulla kontakter inom logistikbranschen? Då har vi möjligheten för dig!
Hos vår kund kommer dina arbetsuppgifter att variera, kan bland annat vara att:
• Plock och pack
• Truckkörning
• In och utleveranser
• Lättare montering eller installation av mindre produkter
Arbetstiderna är varierande måndag - fredag samt helgarbete förekommer, vi ser därför gärna att du är flexibel. Under lov och ledigheter bör du även ha möjlighet att arbeta upp till heltid.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du som person är ödmjuk, nyfiken och pålitlig. Du värnar om din omgivning och förstår vikten av att göra ett gott intryck, man kan lita på att du fullföljer dina åtaganden. Du är optimistisk och flexibel - du anpassar dig enkelt och har inte problem att behärska en snabbt föränderlig miljö.
Du behärskar truckkörning väl och vi anser det vara starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom området. Du har inga problem att hugga i där det behövs och förstår att denna roll är ett fysiskt arbete.
• B-körkort + tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till arbetet oavsett arbetstid
• Student på minst 50% i minst 2 år framöver eller har ett annat jobb på minst 80%
• Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och upp till heltid vid ledighet under sommar och juletid (samtliga veckor under terminstid, även tentaperioder).
• Flytande svenska i tal och skrift
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• 2 referenser
• Meriterande med truckkort
Är du redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9494541