Lagermedarbetare med yrkesstolthet sökes till NTG Logistics i tillväxt
2026-01-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
NTG Logistics är inne i en tydlig tillväxtfas och stärker nu sitt team i Bjärnum med fler erfarna lagermedarbetare.
Vi söker dig som redan behärskar lagerarbetets grunder och som trivs i en professionell miljö där struktur, tempo och kvalitet är självklara förutsättningar - inte något man kompromissar med.
I rollen arbetar du självständigt men i nära samarbete med andra. Tempot är högt, kraven tydliga och ansvaret reellt. Du är van vid lagerarbete, förstår flöden och system och vet att det är detaljerna som avgör helheten. Här premieras noggrannhet, ordning och ett professionellt arbetssätt - varje dag.
Detta är en roll för dig som vill arbeta i en verksamhet där yrkesstolthet, respekt och ansvar inte är formuleringar i en policy, utan en del av vardagen.
VÅRT ERBJUDANDE
Hos NTG Logistics erbjuder vi en stabil och långsiktig anställning i ett växande bolag med höga ambitioner och tydlig riktning. Vi arbetar med strukturerade processer, effektiva arbetssätt och ett arbetsklimat där professionalism, samarbete och eget ansvar värderas högt.
Du blir en del av ett team där kompetens uppskattas och där förtroende ges till den som levererar kvalitet. Vi söker inte kortsiktiga lösningar - vi söker människor som vill vara med och bygga vidare i takt med vår fortsatta tillväxt.
ARBETSBESKRIVNING
Som lagermedarbetare hos oss arbetar du brett inom lagerverksamheten. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Orderplock med höga krav på precision och kvalitet
Godsmottagning samt kontroll av inkommande gods
Ompaketering och hantering av produkter
Truckkörning
Dagligt arbete i vårt lagerhanteringssystem
Arbetet sker enligt tydliga rutiner och ställer krav på både effektivitet, struktur och konsekvent kvalitet i varje moment.
KVALIFIKATIONSKRAV
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom lager och logistik
Är trygg i truckkörning och har giltigt truckkort
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Är van vid att arbeta i digitala system och lagerstyrda miljöer
Arbetar strukturerat och har en tydlig förståelse för ordning, noggrannhet och korrekt hantering
MERITERANDE
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av WMS-system, exempelvis Ongoing eller liknande
DIN PROFIL
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du arbetar metodiskt, tar ansvar och har en naturlig känsla för kvalitet.
Du...
Är noggrann även när tempot är högt
Har ett professionellt förhållningssätt gentemot både kollegor och kunder
Trivs i strukturerade miljöer och bidrar aktivt till ordning omkring dig
Samarbetar väl och bidrar till en positiv, respektfull arbetsmiljö
Har tydlig yrkesstolthet och lämnar inget åt slumpen
Hos oss är det en självklarhet att varje medarbetare representerar NTG Logistics genom hela sitt arbete - i varje moment, varje arbetsdag.
OM OSS
NTG Logistics är ett väletablerat och växande logistikbolag med lång erfarenhet inom tredjepartslogistik. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och erbjuder moderna lager- och logistiktjänster med hög kvalitet och stor flexibilitet. I dag är vi cirka 150 medarbetare och har kostnadseffektiva lagerenheter i Bjärnum, Osby, Dalsjöfors och Kungälv.
Vi är stolta över vår utveckling. Tillväxten är tydlig, investeringarna fortsätter och vi bygger våra team långsiktigt. För rätt personer innebär det trygghet, stabilitet och möjlighet att utvecklas i takt med bolaget.
ANSÖKAN
Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till: rekrytering@ntglogistics.se
OBSERVERA
Endast kompletta ansökningar hanteras. En komplett ansökan ska innehålla både CV och personligt brev och vara märkt "TV3" i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår produktionschef, Skipper Lindholm Jörgensen.
ÖVRIGT
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07.00-16.00, måndag till fredag
Plats: Bjärnum
Sista ansökningsdatum: 2026-01-31
OM ANSTÄLLNINGEN
Lön: Fast månadslön
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tillsvidareanställning
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Endast ansökningsmaterial inkl CV och PB beaktas.
E-post: rekrytering@ntglogistics.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""TV3"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559079-0399)
Norra Vägen 43 (visa karta
)
282 61 BJÄRNUM Kontakt
Produktionschef
Skipper Lindholm Jörgensen sjo@ntglogistics.se 0451-775515 Jobbnummer
9669725