Lagermedarbetare med truckvana till verkstadsindustri - Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vi på WeStaff Sweden söker nu en noggrann och engagerad lagermedarbetare till vår kund i Upplands Väsby. Företaget är en ledande tillverkare av professionella maskiner och arbetar med högkvalitativa produkter där kvalitet, struktur och effektiv logistik är viktiga delar av verksamheten.
Här får du arbeta i en modern industrimiljö där du blir en viktig del av produktionsflödet. Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, har erfarenhet av truckkörning och gillar att arbeta strukturerat med materialhantering och logistik.
Rollen
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av företagets interna logistik och produktion. Du arbetar nära verkstaden och ansvarar för att material, komponenter och produkter hanteras på ett effektivt och säkert sätt.
Rollen innebär framför allt körning med motviktstruck, materialförsörjning till produktionen samt hantering av tyngre gods. Du kommer även att arbeta med registrering och uppföljning i företagets datasystem för att säkerställa ett korrekt materialflöde.
Det här är en roll för dig som gillar ett varierat och fysiskt arbete där truckkörning, struktur och samarbete är en viktig del av vardagen.
Anställningsform: Heltidstjänst som konsult med möjlighet till långsiktig fortsättning Start: Omgående Arbetstid: Heltid, dagtid måndag–fredag Plats: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Köra motviktstruck, skjutstativtruck och hantera tyngre material
Lastning och lossning av gods
Förse produktionen med material och komponenter
Hantera lagerplatser och säkerställa ordning på material
Registrera och uppdatera information i affärs-/lagersystem
Dokumentera materialflöden och leveranser
Samarbeta med produktion och kollegor i verkstaden
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt arbete i en industriell miljö. Du gillar att arbeta strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med kollegor inom både lager, produktion och verkstad.
Du är lösningsorienterad, säkerhetsmedveten och tycker om att bidra till att materialflödet fungerar effektivt i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av lagerarbete, materialhantering eller internlogistik inom industri eller tillverkning
Erfarenhet av att köra motviktstruck och giltigt truckkort
Körkort och tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till/från arbetsplatsen
God fysik då tunga lyft och fysiskt arbete förekommer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana och erfarenhet av att registrera eller rapportera i datasystem
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat enligt instruktionerSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124178-2115174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
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114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10011057