Lagermedarbetare med truckvana till DHL i Västberga - natt/morgon
Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker nu en serviceinriktad och noggrann medarbetare till DHL:s terminal i Västberga. I denna roll kommer du att arbeta på två olika avdelningar under ditt arbetspass, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
02:00-06:00 - Styckegods (natt) Under nattens första del arbetar du på styckegodsavdelningen. Här kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara truckkörning, främst med skjutstativ, där du placerar gods på rätt plats i ställage samt hanterar och förflyttar gods i terminalen.
06:00-10:30 - Ankommande gods Under passets andra del arbetar du på avdelningen för ankommande gods. Här kommer du att kontrollera och gå igenom avier, säkerställa att gods scannas in korrekt i systemet samt hantera viss kundkontakt kopplad till in- och utlämning av paket.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av truckkörning, krav på erfarenhet av skjutstativ
Är noggrann och strukturerad i ditt arbete
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
Det är meriterande om du även har erfarenhet av motviktstruck och staplare, samt tidigare arbetat med kundservice eller administrativa uppgifter.
Arbetstid
Måndag-fredag
02:00-10:30
Du behöver kunna arbeta minst 2-3 nätter per vecka
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Anställningsvillkor
Du ska vara minst 18 år gammal
Kunna jobba kl02:00-10:30
Truckkort A + B
Erfarenhet av motviktstruck och staplare
Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande
Administrativ vana är meriterande
Du blir anställd som konsult hos Insitepart och arbetar ute hos vår kund i Västberga
Bakgrundskontroll tillämpas i rekryteringsprocessen
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347878-1913574". Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
171 45 SOLNA
