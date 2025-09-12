Lagermedarbetare med truckvana till BAT Fiedler & Lundgren
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lagerarbete och en god truckvana. I rollen som Lagermedarbetare hos BAT Fiedler & Lundgren kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att transportera varor med truck, lasta och lossa samt säkerställa att produkterna hamnar på rätt plats i lagret.
I din roll som Lagermedarbetare kommer du att:
• Köra truck och hantera gods
• Lasta och lossa varor
• Samarbeta med lagerpersonalen för att säkerställa rätt placering av varor
• Följa säkerhetsföreskrifter och rutiner
Tjänsten som Lagermedarbetare är ett konsultuppdrag via Adecco på 6 månader. Om möjligheten finns kan det därefter övergå till en anställning hos kund. BAT tillämpar skiftarbete som kan variera mellan 3- och 5-skift.
Om dig
Vi söker dig som är en nyfiken och ansvarstagande lagspelare. För att lyckas i rollen är du lyhörd och öppen för att ta vara på kompetens och erfarenhet från de runt omkring dig. Vidare bidrar du med egna idéer och perspektiv samt har hög moral och integritet. Har du tidigare erfarenhet från livsmedelsindustrin är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Viktigt för tjänsten är:
• Truckkort, A & B
• God erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
• Driv och engagemang för ditt arbete
• God kommunikationsförmåga
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet inom livsmedelsindustrin
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att säkerställa en noggrann bedömning använder vi personlighetstest samt videointervjuer i vår urvalsprocess. En bakgrundskontroll kommer att utföras på alla slutkandidater i rekryteringsprocessen.
Why Join BAT?
We're one of the few companies named as a Global Top Employer by the Top Employers Institute - certified in offering excellent employee conditions.
Collaboration, inclusion and partnership underpin everything we do here at BAT. We are looking forward to enabling every individual to thrive, regardless of gender, sexual orientation, marital or civil partnership status, gender reassignment, race, religion or belief, colour, nationality, ethnic or national origin, disability, age, skills, experience, education, socio-economic and professional background, veteran status, perspectives and thinking styles. We know that embracing talent from all backgrounds is what makes us stronger and best prepared to meet our business goals.
We see the career breaks as opportunities not obstacles. Through The Global Returners program, we support professionals looking to restart their careers after an extended absence from the workforce (e.g. time out caring for family, parental leave, national service, sabbatical and/or starting an own venture).
Come bring your difference and see what is possible for you at BAT. Learn more about our culture and our award winning employee experience elena-mihaela_neacsu@bat.com
|b0918a6a7d9b40a315bc08dbe9e5294b|ff9c7474421d49578d47c4b64dec87b5|0|0|638360942681589749|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=EAlScBtqmg3eCgPRAZCAWqgwVyS4xJKuPqGyns6cmak=&reserved=0.' rel='nofollow'>https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://careers.bat.com/our-culture&data=05|01|elena-mihaela_neacsu@bat.com
|b0918a6a7d9b40a315bc08dbe9e5294b|ff9c7474421d49578d47c4b64dec87b5|0|0|638360942681589749|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=EAlScBtqmg3eCgPRAZCAWqgwVyS4xJKuPqGyns6cmak=&reserved=0.
If you require any reasonable adjustments or accommodations to help you perform at your best during the recruitment process, you are encouraged to notify us. We are fully committed to support you by making appropriate arrangements for you to demonstrate your full potential.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9505247