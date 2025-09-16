Lagermedarbetare med truckvana sökes
2025-09-16
Älskar du ordning och gillar att jobba fysiskt? Då har vi jobbet för dig!
ChopChop söker en lagermedarbetare till vårt lager i Rosersberg! Här får du ett aktivt och varierande jobb, vi söker dig som trivs du med att ta ansvar, hålla koll på detaljer och vara en viktig kugge i ett snabbt arbetande team? Perfekt! Då kanske det är just dig vi vill ha med i gänget. Vi söker just nu dig som vill jobba 100%.
Dina arbetsuppgifter som lagermedarbetare hos oss Mottagning av varor - du tar emot, kontrollerar och hanterar dagliga inleveranser på lagret.
Plock och pack - du ser till att rätt varor är på rätt plats, packar beställningar och förbereder för verksamheten.
Ordning och renhållning på lagret - vi håller lagret organiserat och säkert, där samarbetar alla för en trygg arbetsmiljö.
Inventering och återrapportering - du hjälper till med inventering och rapporterar eventuella brister eller avvikelser.
Samarbete - du arbetar nära kollegor i kök och matsal för att vardagen ska flyta på så smidigt som möjligt.
Vem söker vi till vårt lagerteam? Du gillar att ta ansvar och är noggrann med detaljer.
Du är flexibel, gillar att röra på dig och är inte rädd för att passa tider.
Du har en vilja att lära dig nya saker och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Du är en lagspelare som ställer upp för andra och gillar när det händer mycket.
Ingen tidigare lagererfarenhet krävs - vi lär dig på plats!
Du har truckkort och har truckvana - Är van vid att köra enklare truckar, men även skjutstativstruck.
Vad får du som lagermedarbetare hos oss? Ett tryggt jobb i ett växande företag med utvecklingsmöjligheter.
Stöttande och glada kollegor som hjälps åt och har roligt tillsammans.
Intern utbildning och upplärning så att du känner dig säker i din roll.
Möjlighet att bidra till både ordning och trivsel varje dag.
Vem är du? Du är 18 år eller äldre och gillar att ha koll på läget.
Du är strukturerad, noggrann och trivs i ett högt tempo.
Du jobbar gärna fysiskt - och är inte rädd för att hugga i.
Du gillar att arbeta i team, men kan också ta egna initiativ.
Du behöver ha truckkort.
Du behöver ha jobbat med skjutstativstruck i minst 2 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://chopchop.se/ Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9510021