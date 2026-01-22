Lagermedarbetare med truckkort B1 till Stockholm Norrort
Svensk Autorekrytering AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2026-01-22
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet från lager och är tillgänglig för nytt jobb omgående? Just nu söker vi en lagermedarbetare för ett konsultuppdrag i Stockholm Norrort! Tjänsten är ett konsultuppdrag på cirka 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare ansvarar du för:
• In- och utleveranser av varor
• Plock och pack av produkter enligt beställningar
• Fraktbokningar och administration kopplat till leveranser
• Problemlösning och kontakt med leverantörer vid behov
Arbetstid är måndag-fredag kl. 07.00-16.00.
Din ProfilKvalifikationer
• Några års erfarenhet av arbete som lagermedarbetare
• Truckkort för motviktstruck (B1)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Körkort B och tillgång till egen bil
Meriterande:
Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av arbete i bilbranschen, till exempel i en reservdelsbutik eller på ett reservdelslager på en bilverkstad.
Vår kund är verksam inom motorbranschen och har sitt lager i norrort. Här värderas engagemang, noggrannhet och en positiv inställning högt. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju. Du får en anställning hos Autorekrytering och arbetar hos vår kund. Uppdraget är alla vardagar, 40 timmar i veckan.Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Notera att alla ansökningar behöver skickas in via annons. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningsdatum löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9699909