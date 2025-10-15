Lagermedarbetare med truckkort B
2025-10-15
Häng med oss i en kul och expansiv fas!
Vi söker nu fler duktiga och motiverade lagermedarbetare för uthyrning till ett av våra kundföretag i Upplands-Bro. Är du tjejen med ordningssinne eller killen som gärna håller koll på logistiken? Här får du möjligheten att utvecklas och bli en viktig del i ett härligt team. Ett team som bygger på tillit och kvalitet. Din ambitionsnivå kommer att vara viktig för teamet. Efter en viss tids uthyrning är anställningen tänkt att tas över av kunden ifall bägge parter samtycker. Är du ansvarsfull och har en hög ambitionsnivå kan du även få ha hand om kvalitetskontrollen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Truckkörning, motviktstruck och skjutstativstruck
• In och utleveranser av gods
• Transportbokningar
• Göra avrop för tömning av sopsortering
• Inventering
Vi söker dig som:
• Har truckkort B
• Har tidigare erfarenhet av lager och logistik
• Talar och skriver svenska
• Är ansvarsfull och ambitiös
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna roll då teamet är en viktig grund för ordning och reda.
Välkommen in med din ansökan. Intervjuer sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
