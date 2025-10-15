Lagermedarbetare med truckkort B

Terraferma AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-10-15


Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Terraferma AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Österåker, Täby eller i hela Sverige

Häng med oss i en kul och expansiv fas!

Vi söker nu fler duktiga och motiverade lagermedarbetare för uthyrning till ett av våra kundföretag i Upplands-Bro. Är du tjejen med ordningssinne eller killen som gärna håller koll på logistiken? Här får du möjligheten att utvecklas och bli en viktig del i ett härligt team. Ett team som bygger på tillit och kvalitet. Din ambitionsnivå kommer att vara viktig för teamet. Efter en viss tids uthyrning är anställningen tänkt att tas över av kunden ifall bägge parter samtycker. Är du ansvarsfull och har en hög ambitionsnivå kan du även få ha hand om kvalitetskontrollen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Truckkörning, motviktstruck och skjutstativstruck

• In och utleveranser av gods

• Transportbokningar

• Göra avrop för tömning av sopsortering

• Inventering

Vi söker dig som:

• Har truckkort B

• Har tidigare erfarenhet av lager och logistik

• Talar och skriver svenska

• Är ansvarsfull och ambitiös

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna roll då teamet är en viktig grund för ordning och reda.

Välkommen in med din ansökan. Intervjuer sker löpande.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Terraferma AB (org.nr 556628-1647), http://www.personalroslagen.com/

Arbetsplats
Personal Roslagen

Jobbnummer
9558543

Prenumerera på jobb från Terraferma AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Terraferma AB: