Lagermedarbetare med truckkort
Kga Logistik AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-12-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kga Logistik AB i Örebro
, Karlskoga
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leverera kvalité?
Som lagermedarbetare är du en viktig länk i KGA Logistiks arbetsflöde från inleverans, hantering och till sist utleverans av varuägarnas produkter. Produkterna som vi hanterar transporteras bland annat till matvarubutiker och restauranger.
I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta på lagret tillsammans med flera trevliga och engagerade kollegor där den huvudsakliga arbetsuppgiften består av plock ute på lagret. Med tiden kommer du även att få möjlighet att hantera olika typer av truckar och andra arbetsuppgifter beroende på vilka arbetsmoment du utför samt vilken area du arbetar på.
För oss är säkerhet en mycket viktig aspekt, därför ska du kunna framföra din truck på ett säkert och effektivt sätt. Vidare söker vi dig som kan börja arbete hos oss med start i februari eller enligt överenskommelse.
Ditt ansvar som medarbetare hos oss är att du...
• arbetar för en trivsam och säker arbetsmiljö där vi hjälps åt.
• vill lära dig arbeta enligt gällande säkerhetsregler och rutiner.
• bemöter kollegor och externa parter på ett professionellt sätt med respekt och vänlighet.
• ansvarar för god kvalité och noggrannhet vid hantering av produkterna som lagerhålls hos oss.
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år.
• Är noggrann och har respekt för produkterna du packar, så att rätt varor hamnar hos rätt kunder, i gott skick.
• Gillar att hålla dig i form eftersom det är ett fysiskt arbete som inkluderar tunga lyft och mycket rörelse.
• Vill vara med och ta ansvar för helheten och bidra till ett gott arbetsklimat där alla trivs och mår bra.
• Förstår vikten av ett respektfullt bemötande och tydlig kommunikation vid feedback gentemot dina kollegor.
• Är flexibel och kan växla mellan lagrets olika arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
• Har truckkort med A-behörighet (A1-4) och B-behörighet (B1-4).
• Har erfarenhet från lager eller annan logistikverksamhet. Det är meriterande om du har truckvana, gärna från att ha kört motviktstruck och plocktruck.
• Som kan ta till dig instruktioner samt göra dig förstådd på svenska alternativ engelska.
Vad får du av oss?
På vår arbetsplats arbetar ca 100 kollegor och vi är säkra på att du kommer att hitta kollegor som du trivs med och som kommer att ge dig många trevliga och roliga stunder på jobbet.
Vi har stora fina lokaler som anpassats för vår verksamhet. Jobbet innebär tunga lyft, där vi använder truck och lyftverktyg till hjälp. Vi är en prestigelös organisation där det är viktigt att du tar eget ansvar. Vi arbetar ofta under ett högt tempo med tydliga deadlines. På KGA arbetar vi med ständiga förbättringar för att göra saker smartare, tydligare, säkrare, bättre och roligare.
Via din anställning på KGA får du tillgång till en förmånsportal med olika rabatter och erbjudanden. Vi erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag.
På KGA Logistik tillämpar vi kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet.
Gå gärna in på vår hemsida för mer information om företaget. Där kan du även hitta länkar till våra samarbetspartners. www.kgalogistik.se
Urvalsprocessen
KGA Logistik är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka.
Vi använder oss av personlighetstest i våra rekryteringar för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess på koncernens gemensamma jobbportal.
Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi bakgrundskontroller samt slumpvisa alkohol- och drogtester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Lön: Från 30 773 kr enligt kollektivavtal
Tillträde: I februari eller enligt överenskommelse, anställningen inleds med en upplärningsperiod på 2-3 veckor.
Arbetstider: Arbetstiderna är kl.6-15, kl.14:45-23:45 men andra arbetstider kan förekomma.
Bolag: KGA Logistik AB
Adress: Bistagatan 8-10, Örebro
Kontakt: För frågor om tjänsten vänligen kontakta processchef, Tobias Andersson, tobias@kgalogistik.se
. För frågor om urvalsprocessen kontakta Eva Falk, HR, eva.falk@kgalogistik.se
.
Sista dag att ansöka är 16 januari, urval och intervjuer kommer ske löpande och annonsen kan komma att tas bort innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
Från 30 773 kr enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kga Logistik AB
(org.nr 556673-3282), https://kgalogistik.se/ Jobbnummer
9661675