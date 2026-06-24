Lagermedarbetare med processkoordinatoransvar sökes för Nordic Feel!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-06-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och driven medarbetare till NordicFeels lager- och logistikverksamhet. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt lagerarbete med ett utökat ansvar inom process och koordinering i en modern och växande e-handelsmiljö.
I rollen arbetar du huvudsakligen med lager och logistik där du bidrar till en effektiv och smidig hantering av varuflödet. Du blir en viktig del av teamet och arbetar nära kollegor för att säkerställa hög kvalitet och god service. Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter har du även ett tilläggsansvar som processkoordinator, vilket gör dig till en nyckelperson i den dagliga driften.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Operativt lager- och logistikarbete med fokus på kvalitet och effektivitet
Bidra till ett positivt arbetsklimat och god samarbetsförmåga
Arbeta i och förstå automatiserade flöden och system
Stötta kollegor och hantera frågor i det dagliga arbetet
Delta i planering av daglig bemanning och resursfördelning
Hantera avvikelser och problem i inleveransflödet
Bidra till förbättringsarbete och onboarding av nya medarbetare
Övrig information:
Anställningen består av ett grundavtal som lagerarbetare hos NordicFeel samt ett tilläggsavtal för processkoordinator
Start: augusti/september enligt överenskommelse
25 semesterdagar samt övriga förmåner enligt företagets policy
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Är tekniskt nyfiken och gillar att förstå system och processer
Är strukturerad, ansvarstagande och självgående
Har en stark lagkänsla och god samarbetsförmåga
Trivs i en dynamisk miljö med högt tempo
Vill utvecklas och ta mer ansvar över tid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Högsbyvägen 1 (visa karta
)
352 74 VÄXJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9977860