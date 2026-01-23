Lagermedarbetare med kundansvar och truckvana
2026-01-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi söker en erfaren och ansvarsfull lagerarbetare med kundansvar till vårt lager. Är du en noggrann och serviceinriktad person med gedigen truckvana och en god administrativ förmåga? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som lagerarbetare med kundansvar kommer du att spela en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du kommer att:
Hantera inkommande och utgående gods, inklusive stora och tunga varor såsom motorer.
Köra motvikstruck, smalgångstruck, ledstaplare
Kommunicera direkt med kunder samt chaufförer som levererar gods från Europa.
Skriva och rapportera information till kunden.
Vara ansvarig för fastigheten, inklusive att öppna och stänga lagret.
Ha kontakt med fastighetsägare, städare och andra leverantörer.
Arbeta i ett team där det vissa dagar endast är två personer ansvariga för hela lagret.
Delta i digitala möten och hantera administrativa uppgifter kopplade till lagerverksamheten.
Om dig
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra stora motvikstruckar och smalgångstruckar och även ledstaplare (A2, B1, B3, B5)
Talar och skriver flytande svenska och engelska för att kunna kommunicera med kunder och chaufförer.
Är noggrann och säkerhetsmedveten vid hantering av tungt gods.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Har erfarenhet av att skriva rapporter och dokumentera arbetsprocesser.
Har god datorvana och kan hantera administrativa uppgifter såsom rapportering och digitala möten.Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse av processen du varit med i och därför kommer vi på OnePartnerGroup inom kort skicka en enkät till dig. Din upplevelse är betydelsefull och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
