Lagermedarbetare med inslag av kundtjänst till företag i Järpen - Clevry Sweden AB - Lagerjobb i Östersund

Clevry Sweden AB / Lagerjobb / Östersund2021-06-302021-06-30Nu letar vi efter dig som vill arbeta 50% som lagermedarbetare med inslag av kundtjänstarbete hos ett lokalt företag i Järpen. Rollen är ett uthyrningsuppdrag så du kommer att arbeta på företaget men vara anställd som konsult hos oss på Clevry. Start för uppdraget är under slutet av sommaren och kommer att pågå i minst 6 månader framåt med chans till förlängning.Din rollDet här är en perfekt roll för dig som vill kombinera antingen studier, friluftsaktiviteter eller annat deltidsjobb med ett förmiddagsjobb 4-5 dagar i veckan i Järpen. Arbetstiderna kommer att vara mellan 7.00-12.00.I rollen som lagermedarbetare/kundtjänst så kommer du att arbeta med två andra kollegor för att se till att lagret levererar de produkter som de ska inom rätt tid.Huvudsakliga arbetsuppgifterHantera in- och utleveranserPlocka olika ordrarHantera ordrar i systemetBesvara enklare kundtjänst frågor relaterade till lagret via mail och telefonVi söker dig som gillar att använda kroppen när du arbetar och har en hög arbetsmoral. Du är noggrann och självgående och ser alltid till att ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du ser det som omväxlande att få arbeta kommunikativt i den delen som är mer kundtjänstrelaterad och trivs med att arbeta såväl självständigt som i ett litet team.Det är meriterande om du har truckkort, men det är inget krav.Om ClevryI över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenEfter att du har skickat in din ansökan kommer vi att behandla den så snart vi kan. Om du aktuell för tjänsten kommer vi sedan att kontakta dig för en telefonavstämning. I denna rekryteringsprocess tillämpar vi ett löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på julia.revland@clevry.com Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden ( https://www.linkedin.com/company/clevry-se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17Clevry Sweden AB5838575