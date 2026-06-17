Lagermedarbetare med fokus på truckkörning

Uniflex AB / Lagerjobb / Landskrona
2026-06-17


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Om tjänsten I rollen som lagermedarbetare får du en varierande vardag där du arbetar med flera delar av lagerprocessen och bidrar till ett effektivt flöde. Tjänsten innebär ansvar för både inkommande och utgående gods samt att säkerställa struktur och kvalitet i lagerhanteringen.
Arbetsuppgifter En stor del av arbetet innefattar datorbaserade uppgifter där du registrerar, följer upp och administrerar lagerflöden i olika affärssystem. Rollen ställer krav på noggrannhet, struktur och god systemvana då du ansvarar för att säkerställa korrekta lagersaldon och en effektiv orderhantering. Du arbetar i en varierande miljö där både administrativa och praktiska moment ingår.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid förlagd till dagtid, måndag till fredag. Rollen erbjuder goda möjligheter till en långsiktig utveckling inom verksamheten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:

Registrering och uppföljning av lagerflöden i affärssystem

Hantering av inkommande och utgående leveranser

Planering av lagerflöden och säkerställande av korrekta lagersaldon

Montering samt hantering av kitorder och produktionsorder

Arbete med sortimentsförändringar och reklamationer

Daglig kontakt med transportörer och leverantörer

Arbetet sker med arbetsrotation, vilket innebär att du ges möjlighet att arbeta inom flera olika områden och utvecklas i din roll. En viktig del av tjänsten är att bidra till ordning och reda samt ett effektivt och välfungerande lager.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och som trivs i en roll där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar. Du är en engagerad och ordningsam person som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en strukturerad och välfungerande arbetsplats.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att hantera nya situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Vidare arbetar du effektivt och har en god förmåga att prioritera dina uppgifter.
Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta eget ansvar när arbetet kräver det.
Krav för tjänsten

Truckkort A–B

God vana av att köra skjutstativtruck

God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika system

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande

Erfarenhet av affärssystem, gärna SAP

Goda kunskaper i Microsoft Office (främst Excel)

Tidigare erfarenhet av industri- och lagerarbete i en liknande roll

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926984-2057516".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Landskrona (visa karta)
261 44  LANDSKRONA

Jobbnummer
9967937

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