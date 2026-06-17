Lagermedarbetare med fokus på truckkörning
Uniflex AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2026-06-17
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Om tjänsten I rollen som lagermedarbetare får du en varierande vardag där du arbetar med flera delar av lagerprocessen och bidrar till ett effektivt flöde. Tjänsten innebär ansvar för både inkommande och utgående gods samt att säkerställa struktur och kvalitet i lagerhanteringen.
Arbetsuppgifter En stor del av arbetet innefattar datorbaserade uppgifter där du registrerar, följer upp och administrerar lagerflöden i olika affärssystem. Rollen ställer krav på noggrannhet, struktur och god systemvana då du ansvarar för att säkerställa korrekta lagersaldon och en effektiv orderhantering. Du arbetar i en varierande miljö där både administrativa och praktiska moment ingår.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid förlagd till dagtid, måndag till fredag. Rollen erbjuder goda möjligheter till en långsiktig utveckling inom verksamheten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Registrering och uppföljning av lagerflöden i affärssystem
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Planering av lagerflöden och säkerställande av korrekta lagersaldon
Montering samt hantering av kitorder och produktionsorder
Arbete med sortimentsförändringar och reklamationer
Daglig kontakt med transportörer och leverantörer
Arbetet sker med arbetsrotation, vilket innebär att du ges möjlighet att arbeta inom flera olika områden och utvecklas i din roll. En viktig del av tjänsten är att bidra till ordning och reda samt ett effektivt och välfungerande lager.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och som trivs i en roll där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar. Du är en engagerad och ordningsam person som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en strukturerad och välfungerande arbetsplats.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att hantera nya situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Vidare arbetar du effektivt och har en god förmåga att prioritera dina uppgifter.
Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta eget ansvar när arbetet kräver det.
Krav för tjänsten
Truckkort A–B
God vana av att köra skjutstativtruck
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av affärssystem, gärna SAP
Goda kunskaper i Microsoft Office (främst Excel)
Tidigare erfarenhet av industri- och lagerarbete i en liknande roll
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926984-2057516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Landskrona (visa karta
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261 44 LANDSKRONA Jobbnummer
9967937