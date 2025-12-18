Lagermedarbetare med fokus på truck till ledande aktör inom modulbyggnader!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Enköping Visa alla lagerjobb i Enköping
2025-12-18
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett företag som arbetar hållbart och innovativt med flexibla bygglösningar? Nu söker vi en engagerad lagermedarbetare för vår kund i Enköping - en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk och framåtblickande miljö. Låter detta intressant? Sök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Som lagermedarbetare hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i den dagliga driften av lagret. Du kommer att arbeta med materialhantering, beställningar och lagerhållning. Du kommer även att vara delaktig i implementeringen av ett nytt lagersystem.
Du erbjuds en spännande och utvecklande roll i ett teamorienterat företag. Här får du möjlighet att vara med och påverka och utveckla lagersystemet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Arbeta med truckkörning, materialhantering och lageradministration med stort säkerhetstänk.
• Mottagning av gods och inkommande material
• Inkörning av material till medarbetare
• Tömning av sopkärl/återvinning
• Lagerhållning och säkerställa att allt finns inkluderat beställning av material
• Ansvarig för chemicalteckning
• Inventering
VI SÖKER DIG SOM
• Truckkort A och B
• Erfarenhet av lagerarbete
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tillverkande industri
• God datorvana för registrering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Stresstolerant
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom sin bransch, känt för sin innovativa anda och sitt engagemang för medarbetarna. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9651178