Lagermedarbetare med erfarenhet av skjutstativtruck
Är du på jakt efter ett arbete som lagermedarbetare och gillar att ha eget ansvar? Då ska du söka den här tjänsten!
Nu söker vi på DFDS Logistics Contracts AB i Karlshamn efter en lagermedarbetare för ett semestervikariat på heltid.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Lagret i Karlshamn hanterar olika typer av gods för nya och befintliga kunder. Tjänsten består till stor del av lagerarbete där plockning, packning och truckkörning ingår.
Som lagerarbetare inom DFDS kommer du framför allt jobba inom lagerlogistik som innefattar mycket körning med skjutstativtruck och motviktstruck. Plock och pack kommer även vara en del av uppgifterna. Här jobbar du inte enbart med att flytta saker från A till B, du kan även ställas inför komplexa uppdrag som kräver fokus och fingerfärdighet från din sida. Här kommer du stöta på kunder från hela världen som kräver en specifik sak - bra service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra skjutstativtruck
Plock- och transportuppdrag
Lastning och lossning av gods
Effektivt stapla och lagra produkter
Arbeta med andra uppgifter som tillhör lagerarbeteProfil
Vi letar efter dig som har truckkort och inte är rädd för att kavla upp händerna och arbeta. Att få jobbet gjort är viktigt för dig och att du tycker om både att arbeta ensam och i grupp med dina kollegor. De mest givna arbetsuppgifterna som du kommer att genomföra är att lasta, lossa, plocka och emballera allt från små lådor till hela pallar. Därför behöver vi dig med ett stort självförtroende i att köra skjutstativtruck och positiv inställning till dina dagliga uppgifter!
Vi vill att du har:
Erfarenhet av att köra truck med tyngdpunkt på skjutstativ B-3
Truckkort typ A-B
Goda kunskaper i svenska och engelska.Så ansöker du
Det här är ett semestervikariat på heltid med start i början/mitten av juni till och med 28 augusti. Arbetstiderna är under dagtid, måndag-fredag. Möjlighet till fortsatt arbete hos oss även efter semestervikariatet kan finnas.
Inkomna ansökningar kommer att hanteras löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har löpt ut. Sista ansökningsdag är den 26 april 2026.
Bra att veta är att en anställning inom DFDS innebär att du kommer genomgå en bakgrundskontroll.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta, Kevin Östergren, keost@dfds.com
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7474444-1917654".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds AB
374 31 KARLSHAMN
