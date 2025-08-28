Lagermedarbetare med ansvar till Landvetterområdet | Heltid
2025-08-28
Just nu söker vi på Manpower en lagermedarbetare som känner sig bekväm i en mer ansvarstagande roll. Har du lagervana och känner att du vill ha lite mer ansvar i arbetet så som att boka transporter och hålla koll på lagersaldon utöver ordinarie lageruppgifter? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund.
Om jobbet som lagermedarbetare med extra ansvar
Som lagermedarbetare hos vår kund i Landvetterområdet kommer du utföra lageruppgifter som hantering av inleveranser, utleveranser och vanligt plock och pack. Vi ser därför gärna att du har tidigare erfarenhet av lagerarbete. Truckkörning förekommer och främst med hjälp utav ledstaplare och motviktstruck. Du får gärna ha erfarenhet av dessa men inget krav. En del fysiska moment så som ompaketering av pallar förekommer också. I denna roll ser vi gärna att du har en god förmåga att ta egna initiativ och en god systemvana då du även kommer arbeta administrativt.
Viktig information
Arbetstid: Måndag-fredag 07:00-16:00 men kunden erbjuder flextid med en timma om dagen som du i samråd med chef kan styra
Anställning: 6 månader visstid med chans till förlängning
Start: Omgående
Krav för tjänsten
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Truckkort A1-4, B1-4
* God datorvana och lätt att lära nya system
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Hausmanis via e-post: hanna.hausmanis@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
