Lagermedarbetare med administrativa uppgifter - Dagtid

2026-02-23
Vi söker nu en noggrann och driven lagermedarbetare till vårt lager. Tjänsten är förlagd på dagtid.
I rollen kommer du att arbeta både operativt på lagret och administrativt i vårt affärs-/lagersystem. Vi söker dig som är trygg i att arbeta i olika datorsystem och som trivs med att kombinera fysiskt arbete med administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
In- och utbokningar i affärssystem
Saldohantering och lageradministration
Truckkörning (ledstaplare och motvikt)
Övrigt förekommande lagerarbete
Din bakgrund/Dina egenskaper
Truckkort för ledstaplare och motviktstruck - krav
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i lagersystem
Erfarenhet av administrativt arbete inom lager är meriterande
Traverskort är meriterande men inget krav
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett gott ordningssinne, är noggrann med detaljer och trivs med att ta eget ansvar i ditt arbete.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
