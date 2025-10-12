Lagermedarbetare i kyl miljö sökes till kund i Jordbro
2025-10-12
Publiceringsdatum2025-10-12Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som lagermedarbetare hos vår kund i Jordbro.Som lagermedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära ompack, plock och in/ut-leveranser.
Arbetet sker i kylmiljö. Vi ser gärna att du har tidigare arbetat i kyl eller frysmiljö.
Arbetet är förlagd måndag-fredag 07.00-16.00 / 08.00-17.00. För att vara aktuell i tjänsten behöver du kunna arbeta minst tre dagar i veckan. Uppdraget startar V.43/44 och förväntas pågå fram till V.3. Stora möjligheter till fortsatt arbete finns. Dina arbetsuppgifter
• Packa om kött
• Märkning och etikettering
• Förberedelse av gods inför leverans
• In/utleveranser
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarsfull. Vi förutsätter att du är en lagspelare, flexibel och gillar hög kvalitet. Har god samarbetsförmåga och ett positivt arbetssätt och klarar av att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitetenMeriterande för tjänsten är om du har truckkort och truckerfarenhet. Tidigare erfarenhet inom lager är ett krav för tjänsten. Har du dessutom arbetat i kyl- och frysmiljö är det meriterande. Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift.För att vara aktuell för denna tjänst måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier, annat arbete osv.
Detta är ett uppdrag som ingår i vår uthyrningsverksamhet, vilket innebär att du kommer vara anställd av OnePartnerGroup men arbeta ute hos kund.
Kontaktuppgifter
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Janna Papadopoulou på ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se
. Vi tar inte emot ansökningar på mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
