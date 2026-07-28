Lagermedarbetare i Eskilstuna på heltid
Pokayoke AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som lagerarbetare hos Pokayoke får du möjlighet att bli en del av en modern och spännande logistikverksamhet. Du spelar en viktig roll i våra kunders framgång och får samtidigt möjlighet att utveckla dina kunskaper och erfarenheter inom lager och logistik.
Vi söker dig som är noggrann, engagerad och trivs med att arbeta effektivt i en dynamisk arbetsmiljö. Du gillar att ta ansvar, arbeta strukturerat och bidra till att det dagliga arbetet flyter på.
Tjänsten är på heltid och planerad start är augusti/september. Arbetstiderna kan variera mellan 06.00–15.00, 07.00–16.00, 08.00–17.00 och 09.00–18.00.Arbetsuppgifter
Du kommer framförallt få arbeta med inleveranser av varor, samt att plocka och packa ordrar.
Vad vi söker
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av lagerarbete för att söka tjänsten. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett högt tempo.
Vi söker dig som är driven, noggrann och uthållig. Du har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och bidrar med en positiv inställning i teamet. Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
TruckkortKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Detta är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
10013918