Lagermedarbetare heltid till livsmedelsföretag i Göteborg
2025-12-20
Är du en driven och strukturerad person med erfarenhet av lagerarbete och livsmedelsindustrin? Då kan denna tjänst vara rätt för dig! Som lagermedarbetare hos vår kund kommer du stärka upp det befintliga lagerteamet i Göteborg. Sök tjänsten redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund erbjuder ett brett sortiment inom de kategorier som de verkar inom och du hittar deras produkter i matbutiker, restauranger, gatukök, hamburgerkedjor, bensinstationer och på många andra ställen. Med andra ord ett välkänt svenskt varumärke.
Vi på Academic Work söker nu ytterligare medarbetare till deras verksamhet här i Göteborg. I denna roll kommer du att arbeta som lagermedarbetare tillsammans med dina kollegor och spela en viktig roll i det dagliga arbetet för att hålla lagret i toppskick och se till att varje produkt hanteras med noggrannhet och effektivitet. Arbetet innefattar hantering av livsmedel vilket ställer höga krav på hygien i arbetet. Tjänsten kan även innebära tunga lyft och det krävs därför att du är i god fysisk form. Utöver truckkörning kommer du att hantera och organisera lagerutrymmet och övervaka inventeringen. Arbetstiderna kan variera mellan dags- och/eller kvällspass.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som uppdragskonsult hos oss på Academic Work, med en visstidsanställning om 6 månader. Ambitionen är därefter att övergå permanent till kund i en fast anställning.
Arbetstider:
Dag: 05.54-14.30
Kväll: 14.20-23.46
Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
• Utföra noggrann orderplockning och effektiv packning av varor
• Ansvara för både in- och utleveranser av produkter
• Säker hantering av truckkörning för transport av varor
• Noggrann rapportering av ordrar och fraktsedlar i interna system
• Förbereda och tillhandahålla varor i till produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver på svenska obehindrat då detta krävs i det dagliga arbetet
• Truckkort A och B och erfarenhet inom truckkörning på tidigare arbetsplatser
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete, med lastning och lossning av gods
• Erfarenhet av plock, förstå vikten av plock enligt FIFO
• God datorvana, grundkunskaper i Excel gärna med erfarenhet av rapportering av ordrar inom lager/logistik
Erfarenhet inom livsmedelsindustrin är meriterande, där du arbetat på liknande sätt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
