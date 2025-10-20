Lagermedarbetare för kommande behov på Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare inne på SAAB i Linköping har du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Här finns möjlighet att arbeta i olika delar av processen för materialhantering, från ankomst till leverans.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ankoms/inleveranser
• Kontroll av leveranser
• Plock och packning
• Truckkörning
Vi ser ett löpande behov av lagermedarbetare på Saab och vill nu knyta kontakt med dig som är intresserad för framtida möjligheter. Profil
I rollen är det viktigt att du är noggrann och vill bidra till bra kvalitet. Du tycker om att arbeta i team och jobbar mot ett gemensamt mål tillsammans med dina kollegor. Vi ser att du är en person som ger det lilla extra, och inte är rädd för att lära dig nya saker.
Krav för tjänsten:
• Gymnasial examen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• En god social kompetens och samarbetsförmåga
• God datorvana
Meriterande:
• Truckkort
• C-körkort
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna roll.
Befattningen kräver att dugenomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan,i förekommande fall,medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill, med goda möjligheter till förlängning eller övertagande direkt till Saab. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikaela Jarlemark, mikaela.jarlemark@skill.se
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
