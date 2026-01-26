Lagermedarbetare för framtida uppdrag till läkemedelsföretag i Stockholm

Academic Resource AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-01-26


Academic Resource söker en Lagermedarbetare till ett läkemedelsföretag i Stockholm för framtida uppdrag. I den här tjänsten söker vi dig som är mycket noggrann, gillar att arbeta manuellt och har god vana av truckkörning.
Tjänsten är ett konsultuppdrag initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetstider: 2-skift
Start enligt överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
• In och utleverans.
• Köra motviktstruck
• Lagerläggning i frys, kyl och rums tempererat höglager.
• Arbeta enligt företagets/branschens instruktioner och krav gällande GMP/GDP samt arbetsmiljöregler.
• Avvikelsehantering samt händelserapportering.
• Kontrollera/granska dokumentation.

Kvalifikationer
• Färdig gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Truckkort är ett krav
• Erfarenhet av arbete enligt GMP är önskvärt men inte ett krav.

För att passa i denna roll är du noggrann, driven, flexibel och en teamplayer.

Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.

Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: OLM0126
Vi gör sedvanlig bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare. I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer även drogtester tas.

we take you further

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OLM0126".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Resource AB (org.nr 556649-0917)

Jobbnummer
9704820

