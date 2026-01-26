Lagermedarbetare för framtida uppdrag till läkemedelsföretag i Stockholm
Academic Resource AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Resource AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Academic Resource söker en Lagermedarbetare till ett läkemedelsföretag i Stockholm för framtida uppdrag. I den här tjänsten söker vi dig som är mycket noggrann, gillar att arbeta manuellt och har god vana av truckkörning.
Tjänsten är ett konsultuppdrag initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetstider: 2-skift
Start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
• In och utleverans.
• Köra motviktstruck
• Lagerläggning i frys, kyl och rums tempererat höglager.
• Arbeta enligt företagets/branschens instruktioner och krav gällande GMP/GDP samt arbetsmiljöregler.
• Avvikelsehantering samt händelserapportering.
• Kontrollera/granska dokumentation.Kvalifikationer
• Färdig gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Truckkort är ett krav
• Erfarenhet av arbete enligt GMP är önskvärt men inte ett krav.
För att passa i denna roll är du noggrann, driven, flexibel och en teamplayer.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: OLM0126
Vi gör sedvanlig bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare. I slutskedet av rekryteringsprocessen kommer även drogtester tas.
we take you further Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OLM0126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9704820