Lagermedarbetare för extrajobb till läkemedelsjätten Polypeptide

2026-02-27
Söker du ett meriterande jobb att ha vid sidan om studierna? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i lager och innehar truckkort? Då kan det vara dig vi söker för tjänsten som lagermedarbetare till PolyPeptide! Start är omgående, så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu studenter som vill arbeta som lagermedarbetare hos PolyPeptide. PolyPeptide-koncernen är en av världens ledande och största tillverkare av peptider och tillverkar över en tredjedel av alla peptidläkemedel i världen. Sverigeproduktionen finns i Limhamn och det är dit vi söker en lagermedarbetare.
Du erbjuds
• Ett meriterande extrajobb
• En grundlig upplärning och utbildning
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du sköta och kontrollera hanteringen av lagret, i samarbete med övriga kollegor i supply-chain teamet samt i tätt samarbete med PolyPeptides produktion. Du kommer till exempel att, byta behållare för lösningsmedel, kontrollera tömningar av waste tankar och plock av utensilier till produktionen.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 2 år kvar av dina studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Innehar både truckkort B samt körkort B
• Talar och skriver svenska obehindrat för intern kommunikation och dokumentation
• Kan jobba minst 2 dagar i veckan under terminerna samt högtider och sommar efter överenskommelse.
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
• Energisk
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Under terminerna beräknas du jobba ca 2 dagar i veckan, arbetet sker på vardagar och helger, både under dagstid och kvällstid. Även arbete under ledigheter.
• Placering: Limhamn, Malmö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om PolyPeptide här.
Deltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett deltidsjobb.
