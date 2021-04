Lagermedarbetare för e-handel i Landvetter - Onepartnergroup Väst AB - Lagerjobb i Göteborg

Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-072021-04-07Kunden är verksam inom e-handel och produkterna som plockas är främst inom kategorin kläder, skor och inredning.Vi söker just nu personer som vill arbeta heltid på ett fartfyllt lager! Din huvudsakliga arbetsuppgift är varuplock med hjälp av truck, framför allt plocktruck eller smalgångstruck. Eftersom att truckkörning sker dagligen söker vi dig som har erfarenhet av att jobba på lager. För dig som har erfarenhet finns även tjänster på in/utleverans avdelningarna.Du kommer att arbeta utifrån fastställa mål för både plockfart och felplockPå arbetsplatsen finns det möjlighet att arbeta dagtid 07:00-16:00 eller kvällstid 14:45-23:15.Truckkort A1-4 B1-4Erfarenhet av truckkörningBehärskar svenska språket väl i tal och skriftVi gör ett utdrag ur belastningsregistret.MeriterandeMeriterande om du har B5 truck behörighet.Körkort samt tillgång till bil.Erfarenhet av skjutstativStart: Omgående eller enligt överenskommelseOrt: LandvetterArbetstider: Vardagar, dag- eller kvällsskift.Omfattning: Heltidstjänst.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lager och truckkörning. Arbetet ställer därför höga krav på effektivitet och noggrannhet. Du som söker är därmed till fördel tävlingsinriktad, självgående och strukturerad! Hos kunden erbjuds du ett fartfyllt jobb på en arbetsplats med god struktur och sammanhållning. Varorna kan variera i storlek och vikt därav är det viktigt att du har god fysik och inga problem med tunga lyft.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet! Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon, ansökningar sker endast via annonsen!Sista dag att ansöka är 2021-04-21OnePartnerGroup Väst AB5675483