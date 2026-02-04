Lagermedarbetare deltid till Lindex Alingsås
För mer än 65 år sedan startade Lindex som ett underklädesföretag i Alingsås. Idag är vi ett internationellt modeföretag med flera olika koncept. Kvinnan betyder allt för oss, och vi vill stärka och inspirera kvinnor överallt. Det är vårt högre syfte. Lindex huvudkontor ligger i Göteborg och har cirka 4000 medarbetare. Vi har cirka 450 butiker på 19 marknader. Vi erbjuder shopping online på 34 marknader och världen över genom ASOS, Zalando, Next, Nelly och Boozt.
På Lindex är det människorna som gör skillnad. Vi är som en stor familj här, med värderingar som hjälper oss att växa. Och vi tror på att göra saker tillsammans. För två är fler än en och tillsammans kan vi ha större påverkan. Om du känner likadant, är vi nog en väldigt bra matchning.
Läs gärna mer: https://about.lindex.com/sv/om-lindex/
Vad erbjuder rollen?
Typiska arbetsuppgifter är orderplock, containerlossning och dekantering för inlagring. Arbetet kan vara fysiskt krävande med tunga lyft. Lättare truckkörning kan förekomma för dig med truckkort, vilket är meriterande men inget krav.
Du registrerar själv din tillgänglighet och bokas in på arbetspass därefter. Vid eventuell deltidstjänst förväntas du kunna arbeta minst två dagar i veckan.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv inställning, gillar att samarbeta och trivs med att arbeta i team. Du är nyfiken och vill utvecklas inom logistikområdet. Som lagermedarbetare är du målinriktad, ansvarstagande och bidrar till att arbetsplatsen fungerar smidigt och effektivt.
Du är flexibel, lösningsorienterad och vågar komma med förbättringsförslag. Eftersom arbetet kan innebära att du arbetar på olika avdelningar är det viktigt att du lätt kan anpassa dig till nya arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Du följer rutiner, tar ansvar och visar respekt för både kollegor och arbetsplatsen.
Krav: - Flytande svenska i tal och skrift - God fysisk uthållighet och förmåga att arbeta fysiskt - Flexibilitet när det gäller arbetsuppgifter
Meriterande: Tidigare erfarenhet av lager och logistik, viss datavana, truckkort och truckvana samt B-körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se! Intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan direkt. Obs att vi ej hanterar ansökningar via e-post!
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Paula Juhlin på paula.juhlin@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
