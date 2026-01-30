Lagermedarbetare deltid till lager på Hisingen
2026-01-30
Vår kund bedriver lager- och logistikverksamhet med fokus på effektivitet, kvalitet och god arbetsmiljö. Här arbetar man tillsammans i team med tydliga rutiner och ett gemensamt ansvar för att flödet fungerar från start till mål.
Vad erbjuder rollen?
Du erbjuds ett flexibelt deltidsarbete som konsult, med möjlighet att arbeta både dag- och kvällspass beroende på behov och tillgänglighet.
Arbetet består främst av plock och pack, och du blir en del av ett team där samarbete och ansvar är viktiga delar i vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och pack av varor
Orderhantering
Enklare lagerarbete
Hålla ordning och struktur på lagret
Arbetstider:
Dag: 06.00-15.00
Kväll: 15.00-24.00
Vem är du?
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete, och söker ett extra jobb vid sidan av. Du är pålitlig, noggrann och har en positiv inställning till arbete.
Lagret är beläget på en plats med begränsade kollektivtrafikförbindelser under kvällstid, vilket gör att körkort och tillgång till bil är en fördel.
Krav:
Annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller arbete)
Möjlighet att arbeta dag- och/eller kvällspass
God förståelse i svenska, i tal och skrift
Hög arbetsmoral och vilja att bidra i det dagliga arbetet
Meriterande:
Körkort och tillgång till bil
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Catrine på catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
