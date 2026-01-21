Lagermedarbetare Dagab Inköp & Logistik AB i Landskrona (sommarjobb)
Dagab Inköp & Logistik AB Landskrona / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2026-01-21
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dagab Inköp & Logistik AB Landskrona i Landskrona
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga våra medarbetare är för oss. Välkommen du med!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare på vårt lager/logistikcenter i Landskrona säkerställer du att matvaror kommer ut i tid och med bra kvalitet till våra butiker runt om i landet. Dina dagliga arbetsuppgifter består av orderplock där du plockar pallar med frukt, grönt och blommor. Till din hjälp har du en plocktruck och headset med röststyrt plock (pick by voice). Då vi hela tiden strävar efter att förbättra vår service till butikerna, så att butikshyllorna aldrig står tomma, är det viktigt att du arbetar med hög effektivitet och kvalitet i ditt dagliga arbete. Du kommer vara en del av ett stort logistikflöde med många aktörer och olika utmaningar är det extra viktigt att hålla tidspassning, följa säkerhets- och ordningsregler och hjälpa andra avdelningar vid behov. Vi vill att du ska vara en del i att skapa en effektiv och säker arbetsplats och få rätt förutsättningar att trivas idag och i morgon.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig med en positiv inställning som gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. Du är bekväm i att följas upp på din prestation och motiveras av att få ett tydligt kvitto på ett väl utfört jobb. För att du ska trivas i rollen som lagermedarbetare krävs en god fysik och att du tar hand om din hälsa, detta då du utför upprepade lyft. Därför är det viktigt för oss att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla igång kroppen. Som person är det viktigt för dig att ha ett bra samarbete med dina arbetskamrater och att bidra till god stämning i gruppen, oavsett skilda perspektiv, kulturer, bakgrunder och språk. Samtidigt behöver du trivas i att arbeta självständigt på lagret, då du rör dig över stora ytor med begränsade sociala kontakter när du utför dina arbetsuppgifter.
Erfarenhet och kunskaper
Du ska ha fyllt 18 år
Svenska eller engelska
Truckkort är ett krav
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete och arbeten i liknande miljö är meriterande
Positivt om du varit eller är aktiv inom idrott
Meriterande om du har erfarenhet från restaurangbranschen
Det här erbjuder vi
Hos Dagab blir du en del av ett sammansvetsat team av kollegor som arbetar i ett samhällsviktigt uppdrag med fokus på hållbarhet. Det är viktigt för oss med såväl bra balans mellan jobb och privatliv, som goda ergonomiska förutsättningar och möjlighet att växa inom både din roll och i organisationen.
Pension & försäkringar enligt kollektivavtal
Utbildning och utveckling via vår interna akademi
Omfattning: Ett semestervikariat med möjlighet till förlängning
Vi tillämpar drogtest och personlighetstest i samband med rekryteringen.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Robert Fänge, robert.fange@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-02-04. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Norregårdsleden 1 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Dagab Inköp & Logistik AB Landskrona Jobbnummer
9695784