Lagermedarbetare - Till Power I Skillingaryd
Flodin Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Värnamo Visa alla lagerjobb i Värnamo
2026-03-05
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Intervjuer sker löpande och start sker enligt överenskommelse.
Om rollen
I rollen som lagerarbetare arbetar du i vårt lager och utgör en viktig del av logistikflödet. Arbetsuppgifterna kan omfatta plockning och packning av varor, truckkörning samt lastning och lossning. Rollen kräver att du är självgående och ansvarstagande, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor för att nå gemensamma mål. Du bidrar till att säkerställa att kunderna får sina varor i tid och i rätt skick. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom logistikområdet. Tjänsten är endast förlagd till tvåskift.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
• God fysik och noggrannhet, med förmåga att arbeta effektivt även under hög arbetsbelastning.
• God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
• Möjlighet att arbeta tvåskift.
• Körkort och tillgång till bil, eftersom kollektivtrafiken är begränsad i området.
Om Flodin
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Vid ett välutfört arbete finns goda förutsättningar till fast anställning hos Flodin eller hos vår kund.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Maya via e-post: maya@flodinab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848) Arbetsplats
Flodin Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9780376