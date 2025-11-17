Lagermedarbetare - extrajobb i november/december till kund i Sollentuna
2025-11-17
Har du en annan sysselsättning men vill arbeta extra i november och december? Vi söker nu flera personer till vår kund i Sollentuna där du ska hjälpa till med lagerarbete. Är du en självgående person - då ser vi fram emot din ansökan! Vi matchar arbetspass utefter din tillgänglighet.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid som varar fram till årsskiftet. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.
I den här rollen får du jobba med lageruppgifter där du bland annat skannar in produkter i system och plockar och packar varor för vidare hantering.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Dator- och systemvana * Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift * Att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, exempelvis studier eller arbete
För att lyckas i rollen är du noggrann och har ett sinne för struktur. Du har en positiv attityd och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du en person som har lätt för att samarbeta och kan se vad dina kollegor behöver hjälp med.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Sollentuna Lön: Timlön
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
