Lägerledare till Aspnäs lägergård sommaren 2026
Kfuk-Kfum i Härnösand / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Härnösand Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Härnösand
2026-01-22
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kfuk-Kfum i Härnösand i Härnösand
KFUM Härnösand är del av en ideell ungdomsrörelse med helhetssyn på människan och som välkomnar alla i sin gemenskap. Föreningen jobbar för barns och ungdomars allsidiga utveckling - kropp, själ, ande - illustrerat av vår röda triangel.
Aspnäs lägergård ligger vackert vid den paddlingsvänliga Vegsjön i Aspnäs, 2 mil väster om Härnösand. Runt lägergården finns vacker natur och vi har tillgång till en härlig badplats med bastu.
Under sommaren 2026 kommer vi att genomföra dagkollo och veckoläger för barn i åldern 7-14 år. Lägren pågår från måndag till fredag. Aktiviteterna med barnen är inriktade på gruppstärkande verksamhet med fokus på friluftsliv som till exempel paddla kanot, bad, fiske, bastu, utomhusmatlagning och äventyr.
Vi söker nu ansvarsfulla, kreativa och initiativtagande personer för rollen som lägerledare till vårt sommarläger. Som lägerledare kommer du vara en viktig del av att skapa minnesvärda och lärorika upplevelser för barnen.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra olika aktiviteter och lägerprogram.
Ansvara för barnens säkerhet och trivsel under hela lägerperioden.
Delta i praktiska uppgifter på lägret, såsom matlagning, förberedelse av måltider och enklare städning.
Skapa en positiv och inkluderande miljö för deltagarna.
Samarbeta med övrig personal för att säkerställa ett smidigt lägerförlopp.
Önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar.
God kommunikationsförmåga och erfarenhet av gruppstärkande aktiviteter.
Trygghet i att hantera situationer och konflikter.
Intresse för utomhusaktiviteter och lägerliv.
Grundläggande första hjälpen-kunskaper.
Körkort och tillgång till egen bil.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning eller att du tar examen under 2026.
Simkunnig.
Godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Arbetstid och obligatorisk utbildning
Tjänsten innebär heltidsarbete i upp till 6 veckor under perioden juni till augusti. Du behöver kunna arbeta samtliga lägerveckor. Lägerledare på dagkollo jobbar dagtid samt en övernattning per vecka på lägergården medan lägerledare på veckoläger sover kvar på lägergården under veckan. Utbildning i praktisk lägerverksamhet, enklare friluftsliv och första hjälpen ingår.
Om du brinner för att skapa magiska sommarminnen för barn och unga och vill vara en del av vårt team, skicka in din ansökan och CV till ansokan@harnosandkfum.se
senast 2026-03-31. Urval kommer ske löpande och tjänsterna kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att välkomna entusiastiska lägerledare till vårt sommarläger! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@harnosandkfum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kfuk-Kfum i Härnösand
, http://www.harnosandkfum.se
Aspnäs 371 (visa karta
)
870 10 ÄLANDSBRO Arbetsplats
Kfum 's Lägergård I Aspnäs Kontakt
Lina Kejerhag ansokan@harnosandkfum.se Jobbnummer
9700035