Lagerjobb för dig som gillar puls, power och perfektion!
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Det här är inte ett jobb för den som vill sitta still. Det här är för dig som gillar när det går undan, när varje plock räknas och där laget alltid går före jaget.
Vi söker dig som vill jobba på ett modernt lager där det är tempo, struktur och teamwork hela vägen. Du vet - där dagarna går snabbt och kroppen tackar dig på köpet.
Du söker via oss på Junglia, men du blir anställd direkt av kundföretaget. Tryggt, enkelt och rakt på.
Dina uppgifter:
Plocka och packa beställningar med skanner
Hantera inkommande och utgående gods
Hålla ordning i lagret - ingen gillar kaos
Följa rutiner, säkerhet och jobba smart
Vara en del av laget - för här gör vi det tillsammans
Vi tror att du:
Har jobbat på lager tidigare - eller vill komma in i branschen
Gillar att jobba fysiskt och är inte rädd för att bli svettig
Har bra driv och en inställning som smittar
Kan kommunicera på svenska
Har truckkort? Bonus! Men inte ett krav
Du får:
Anställning direkt hos arbetsgivaren
Riktiga arbetsvillkor med kollektivavtal
Bra arbetsledning och härlig teamkänsla
Möjligheten att växa - både i rollen och som person
Ett jobb där du faktiskt ser resultat varje dag
Redo att söka? Så här gör du:
Vi kör digitalt CV - snabbt, enkelt, smidigt:
Gå till: https://junglia.com/
Skapa ditt digitala CV (det tar bara några minuter)
Kopiera länken
Mejla länken till: jobb@junglia.se
Ämne i mejlet: Lagerarbetare + Ditt namn
Glöm inte att länka till ditt digitala CV i mejlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9540455