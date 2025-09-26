Lagerjobb att kombinera med träning eller idrottskarriär - Borås
2025-09-26
Perfekt extrajobb för dig som tränar mycket eller satsar på en idrottskarriär! Vår kund är en ledande aktör inom distribution av nöjesprodukter och finns i moderna lokaler i Viared, Borås. Här jobbar du i ett tight team där högt tempo, noggrannhet och laganda är nyckeln till framgång - något som passar dig med en bakgrund inom idrott.
Om jobbet Som lagerarbetare är du en viktig del av teamet och arbetsuppgifterna är varierande. Du kommer bland annat att jobba med:
Plock och pack av produkter
Mottagning, sortering och kontroll av inkommande gods
Lastning och lossning
Inventering och lagervård
Bidra till en ren, säker och organiserad arbetsmiljö
Arbetstider:
Måndag-torsdag kl. 06:58-15:50
Fredag kl. 06:58-15:00 Tiderna är fasta - men tjänsten är deltid (ca 0-25 h/vecka), vilket gör den perfekt att kombinera med träning eller tävlingssatsning. Kvalifikationer
God fysisk form - arbetet innehåller tunga lyft Trivs i ett högt arbetstempo och har ett eget driv
Svenska i tal och skrift Strukturerad, noggrann och punktlig
Meriterande:
Aktiv idrottare eller bakgrund inom idrott
Körkort B
Truckkort och truckvana
Tidigare erfarenhet av lager/logistik
Vi erbjuder:
Deltidsanställning (ca 0-25 h/vecka), med möjlighet till mer
Vardagsjobb på dagtid - kvällar och helger fria
Start: Löpande under hösten 2025
Placering: Viared, Borås
Det här jobbet passar dig som gillar fysisk aktivitet, är en lagspelare och har ett driv att göra ett bra jobb - varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
