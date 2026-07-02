Lagerhaus söker vikarierande Butikschef C4 Kristianstad
Lagerhaus Aktiebolag / Chefsjobb / Kristianstad Visa alla chefsjobb i Kristianstad
2026-07-02
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Lagerhaus framgång skapas av att alla medarbetare jobbar tillsammans mot vårt mål att bli den marknadsledande butikskedjan i Norden för prisvärd design och noga utvalda fest- och inredningsdetaljer. Hos oss trivs medarbetare som är kreativa, modiga och som vill ta ansvar genom att arbeta enkelt och med stor omtanke.
Vi letar nu efter en målinriktad ledare som har ett utpräglat affärssinne och ett stort personligt driv. För att lyckas i rollen som butikschef måste du ha förmågan att inspirera och motivera dig själv och dina medarbetare för att uppnå bästa resultat och att Lagerhaus besökare alltid möts av kunnig, välmotiverade och tillgängliga säljare i din butik.
Tjänsten är operativ och självständig, delar av dagen arbetar du själv i butiken där du möter kunder, värvar medlemmar, ansvarar för leveransmottagning och daglig drift.
Du ska sätta och följa upp försäljningsmål, säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan och tillsammans med dina medarbetare säkerställa Lagerhaus position på den lokala marknaden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för butikens dagliga verksamhet genom att leda och fördela arbetet så att butiken når uppsatta mål, är lönsam och når ekonomiska nyckeltal
Proaktivt arbeta med ditt affärsmannaskap för att bidra till butikens lönsamhet
Rekrytera, introducera, schemalägga, coacha, utveckla, utbilda, handleda och inspirera din personal
Ansvara för och säkerställa att butiken alltid är välfylld, inspirerande och skapar köplust.
Ansvara för en god, trygg och säker arbetsmiljö där kunder och medarbetare trivs och mår bra
Säkerställa att koncept och centrala beslut efterlevs
Vi söker dig med erfarenhet av rollen som butikschef med personalansvar
Vi behöver dig som vet att du kan motivera dig själv framåt även vid ensamarbete
Vi ser det som meriterande om är välbekant med detaljhandelsavtalet
Vi vill att du är mål- och resultatinriktad och kanske har du erfarenhet av att arbeta i butik med stor volym av varor
Vi förväntar oss att du är drivande, noggrann och analytisk
Vi tror att du har god kommunikationsförmåga, lätt för att samarbeta och bygga förtroende
Vi hoppas att du är en positiv person med energi , engagemang och som vill arbeta i linje med våra ledord "we create happy moments"
Vi erbjuder
En kreativ och inkluderande arbetsmiljö med hjälpsamma kollegor
Ett vikariat om minst ett år med anledning av föräldraledighet.
Tjänsten är på deltid med 80% sysselsättningsgrad, start sep 2026
Arbete förekommer på kvällar och helger
Personalrabatt
Årligt friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt kollektivavtal
Vi tittar löpande på ansökningarna och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lagerhaus erbjuderinspirerande, prisvärda och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer.Genom våra ledord "We create Happy Moments" vill Lagerhaus med vårtsortiment bidra till ökad glädje i livets alla ögonblick.
Den första butikenöppnades i Göteborg 1996 och idag drivs över 50 butiker i Sverige och Norgesamt nordisk e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg och majoritetsägare ärGoodfellows och Familjen Yngvesson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lagerhaus Aktiebolag
(org.nr 556662-8730)
999 99 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Lagerhaus Jobbnummer
9988259