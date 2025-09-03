Lagerhaus söker säljare till Karlstad
2025-09-03
Lagerhaus framgång skapas av att alla medarbetare jobbar tillsammans mot vårt mål att bli den marknadsledande butikskedjan i Norden för inspirerande och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer. Vi söker därför medarbetare som är nyfikna, engagerade och kundfokuserade.
Som säljare befinner du dig alltid mitt i händelsernas centrum där du tillsammans med dina kollegor skapar en inspirerande och säljande butiksmiljö. Du brinner för våra produkter och vill vara med och bidra till vår vision "we create happy moments".
Du värnar om att alla Lagerhaus besökare möts av kunniga och tillgängliga säljare som älskar att träffa våra kunder och hjälpa dem att förnya och inreda sitt hem!
Genom din personlighet och professionalism i kundmötet skapar du nöjda kunder som återvänder till butiken.
- Vi söker dig över 18 år med erfarenhet av säljarrollen, gärna från detaljhandeln.
- Vi vill att du är mål- och resultatinriktad.
- Vi förväntar oss att du är initiativrik och handlingskraftig.
- Vi tror att du har lätt för att samarbeta och bygga relationer.
- Du är en positiv person med härlig energi, engagemang och glädje!

Publiceringsdatum2025-09-03
- Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca. 9 tim i veckan som inleds med sex månaders provanställning. (Fler timmar under perioden okt-dec.)
- Schema: Varierande arbetstider, innehåller arbete på kvällar och helger.
- Lön: Timlön enligt kollektivavtal
- Start: Så snart som möjligt
- Och ja, du behöver spela in en video med dig själv för att få en chans till intervju.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte på att skicka iväg en ansökan redan nu!
Lagerhaus, det ledande varumärket i Norden, erbjuder inspirerande, prisvärda och noga utvalda fest- och inredningsdetaljer.
Med färg, form och mönster vill Lagerhaus genom sin vision We create Happy Moments bidra till ökad glädje i hemmet och vid livets alla festliga tillfällen. Den första butiken öppnades i Göteborg 1996 och idag drivs över 50 butiker i Sverige och Norge samt nordisk e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg och företaget ägs av Goodfellows Ventures och Familjen Yngvesson.
Förutom att erbjuda våra kunder heminredning med wow-faktor, prisvärda produkter och trendiga detaljer ser vi på Lagerhaus det som vår uppgift att skapa mer glädje i vardagen. För att nå hit drivs organisationen av nyfikna, engagerade och glada medarbetare. Vår framgång skapas av att alla jobbar tillsammans! Ersättning
