Lagerhanterare till Instrument- & Verktygsservice hos Siemens Energy
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Finspång
2025-11-10
Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Som lagerhanterare kommer du att arbeta tillsammans med Instrument- & Verktygsservice, där du är en viktig länk i kedjan som säkerställer att rätt instrument och verktygskit levereras till rätt plats i rätt tid. Du arbetar med: - Godsmottagning och lagerflytt av gods som anländer till LA03 och LAVE (lagertyper för nyanskaffat material och uthyrningslager). - Koppling av intyg och annan dokumentation mot olika material. - Nära samarbete med godsmottagning och verkstadspersonal. - Säkerställande av kvalitet i alla led och att arbetet utförs noggrant och effektivt, även under perioder med högt tempo. - Truckkörning och vid behov även traverskörning för tunga lyft. Arbetet ställer krav på god struktur, noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete och trivs i en roll där ordning, kvalitet och samarbete står i fokus. Vi ser gärna att du har: Krav: - Truckkort för skjutstativstruck. - Erfarenhet av godsmottagning och hantering av lagerartiklar i affärssystem. - Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och med hög kvalitet. - God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. - Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Meriterande: - Traverskort. - Erfarenhet av att arbeta i SAP eller andra affärssystem. - Grundläggande kunskaper i engelska.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
