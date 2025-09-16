Lagerchef till Orkla Foods Sverige i Eslöv
Orkla Foods Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eslöv Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eslöv
2025-09-16
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla Foods Sverige AB i Eslöv
, Malmö
, Kristianstad
, Karlskrona
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Lagerchef till Orkla Foods Sverige i Eslöv
I Eslöv ligger Orkla Foods Sveriges största produktionsanläggning med fyra fabriker med 24 interna lager, där vår moderna och välfungerande logistikavdelning är en central kärnfunktion. Avdelningen befinner sig i ständig utveckling och vi är just nu i en särskilt spännande fas, med stort fokus på ökad kapacitet.
Om rollen
I din roll som lagerchef kommer du att utgöra ett sammansvetsat team som ansvarar för våra koloniala respektive kylda/frysta produkter och ser till att koordinering, kommunikation och samarbeten med såväl interna som externa parter fungerar. Logistikavdelningen präglas av lagkänsla och samverkan, vilket är en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete - och något du som lagerchef kommer att bli ambassadör för.
Du kommer i din roll att ansvara för ett team av erfarna lageroperatörer, varav 4 samordnare som kommer bistå dig med den operativa ledningen. Tillsammans har du som lagerchef 26 direkt rapporterande fördelat på fryst/kylt samt kolonialt. Du kommer rapportera till Logistikchef. Läs mer på Orklas Foods karriärs sida om detaljer om rollen.Publiceringsdatum2025-09-16Bakgrund
Vi söker en engagerad och erfaren person med bakgrund inom lager, logistik eller produktion. Det är en fördel om du har erfarenhet av personalledning, personalutveckling, förändringsarbete/projektledning samt ekonomistyrning med fokus på budget och måluppfyllelse.
En utbildning på gymnasie- eller högskolenivå med inriktning mot lager/logistik är meriterande. Tidigare erfarenhet av ERP-system, särskilt SAP, är mycket positivt. Vi värdesätter också att du har god datorvana och är bekväm med att arbeta i Officepaketet.
Ditt ledarskap
Som lagerchef kommer du att ges mycket stora möjligheter att påverka utvecklingen inom avdelningen, såväl som din egen personliga utveckling. Du rapporterar till vår logistikchef, som är en engagerad, närvarande, tydlig och möjliggörande ledare, med förmåga att se både individen och helhetsperspektivet - något som bör speglas även i ditt ledarskap. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13287-43656189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se Kontakt
Line Ellvåg +46 20 75 00 10 Jobbnummer
9511518