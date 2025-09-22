Lagerarbete på heltid i Rosersberg - kommande uppdrag
People Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-22
Vi söker nu lagerarbetare på heltid till vår kund i Rosersberg för arbete under dag-, kvälls- eller nattpass.
Vem du är
Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifterna innebär hantering av varor, scanning, plockning och packning. Viss truckkörning kan förekomma. I din ansökan - ange vilket/vilka arbetspass du är intresserad av (dag, kväll eller natt).
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Är morgon-, kvälls- eller nattpigg beroende på vilket skift man är intresserad av
Vill och kan jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Har god fysik och vill ha ett fysiskt jobb.
Meriterande:
Truckkort
Bor i närheten
Erfarenhet av lagerarbete
B-körkort och tillgång till bil
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://peopl.se Arbetsplats
Peopl Bemanning Jobbnummer
9521168