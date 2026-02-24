Lagerarbete med fokus på fysiskt arbete
2026-02-24
Vill du arbeta i en aktiv lager miljö där du får använda både styrka och noggrannhet?
Vi på Simplex söker nu lagerarbetare till vår kund i Jönköping.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att ha en varierad roll med fokus på fysiskt arbete. Dina uppgifter omfattar främst plock, pack, lastning och lossning av varor, samt hantering av gods i lager miljön. Arbetet innebär att du rör dig mycket under dagen och det kan förekomma tunga lyft, därför söker vi dig som gillar ett aktivt arbete i högt tempo.
Du blir en viktig del i ett team som ser till att flödet på lagret fungerar smidigt, där ordning, kvalitet och säkerhet alltid står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor
Hantera in- och utleveranser
Lastning och lossning av gods
Hålla ordning och struktur på lagret
Bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och gillar fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Har B-körkort (krav)
Talar och förstår svenska flytande
Har truck kort (meriterande men inget krav)
Övrig information:
Plats: Jönköping
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag (övertid kan förekomma)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning med chans till förlängning
Lön: Enligt kollektivavtal
Vill du arbeta fysiskt och vara en del av ett starkt team?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
Järnvägsgatan 12, 553 15 Jönköping (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Jobbnummer
9760114